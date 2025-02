Marotta DURO con Joao Felix: “Nessuna trattativa”

Intervenuto ai microfoni di DAZN, il presidente Beppe Marotta ha commentato l’imminente impegno dell’Inter contro la Fiorentina, valido per la 24a giornata di Serie A, rispondendo anche alle dichiarazioni di Joao Felix su un interesse dei nerazzurri per lui.

Queste le sue parole:

REAZIONE – “Non si può più sbagliare? Non lo so. Io dico che quando giochiamo dobbiamo farlo per vincere indipendentemente che l’avversario sia la Fiorentina o un altro. C’era amarezza nei giorni scorso per il modo in cui abbiamo perso a Firenze e credo che questo diventi uno stimolo in più per stasera”.

JOAO FELIX – “Non abbiamo avviato assolutamente nessuna negoziazione. Abbiamo valutato i giocatori che potevano spostarsi, ma abbiamo deciso di rimanere con il nostro organico e non abbiamo approfondito l’interesse da parte nostra”.

PROBLEMI IN ATTACCO – “Statistiche alla mano siamo una squadra prolifica, miglior attacco del campionato. Assistere a una partita come quella di giovedì è una rarità, dove non abbiamo fatto gol e creato pochissimo. Il problema della squadra non è fare gol e non c’è un problema grosso. Magari in alcuni momenti dobbiamo rimanere concentrati per portare a casa risultati di partite che ci vedono in vantaggio”.

STANCHEZZA – “Non c’è nulla da rimproverare a squadre e allenatore. La testa in questo periodo è abbastanza pesante dal punto di vista psico-fisico. Non è un alibi e capita anche ad altri club, anche italiani, impegnati su più competizioni. Dobbiamo essere più bravi nel cercare di cambiare questo possibile difetto in un pregio, capendo che dobbiamo abituarci a un calendario anche troppo stressante”.