Le probabili formazioni di Inter-Napoli: Inzaghi con due ballottaggi

Ultimo impegno per l’Inter prima della sosta per le nazionali ed è una grande occasione per i nerazzuri. A San Siro, infatti, la squadra di Inzaghi affronta il Napoli nella 12a giornata di Serie A, con la possibilità di portarsi in vetta alla classifica.

Per l’occasione, il tecnico interista recupera tutti i titolari ed è pronto a schierare la formazione tipo. Dovrebbe tornare in campo Acerbi, in vantaggio su De Vrij, con Bastoni, Barella, Mkhitaryan e Dimarco che ritrovano la titolarità dopo la Champions League. A destra, Dumfries favorito su Darmian. Davanti, nessun dubbio: ci saranno Thuram e Lautaro Martinez.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Napoli: