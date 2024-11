Esposito scatenato, segna ancora ma non esulta: il motivo

Non si ferma il momento magico di Pio Esposito che continua a trascinare a suon di reti lo Spezia in Serie B. Con la rete siglata questo pomeriggio nella larga vittoria per 3-0 sulla Juve Stabia, l’attaccante di proprietà dell’Inter ha messo a segno la sua sesta marcatura in questo campionato.

Quello del classe 2005 è stato il gol che ha aperto le marcature: un contropiede ben orchestrato dallo Spezia e finalizzato da una conclusione all’angolino da parte di Esposito a tu per tu con Ngagna. Nonostante la gioia per il vantaggio, il giovane attaccante ha preferito non esultare per un motivo ben preciso.

Come fatto anche dal fratello Salvatore dopo la rete messa a segno nella ripresa su ribattuta al rigore inizialmente respinto, Pio Esposito non ha esultato per via del fortissimo legame con Castellammare di Stabia. Tutti e tre i fratelli, compreso Sebastiano, hanno sempre riservato un fortissimo sentimento per la loro città di origine e questo pomeriggio lo hanno dimostrato con un gesto di rispetto verso i tifosi della Juve Stabia.