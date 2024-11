Le formazioni UFFICIALI di Inter-Napoli: la scelta su Dumfries

E’ giunta finalmente l’ora di Inter-Napoli, la super sfida della dodicesima giornata del campionato di Serie A. Ultima gara prima della pausa nazionali di novembre, la sfida tra Simone Inzaghi e Antonio Conte questa sera deciderà la vetta della classifica.

A tal proposito, sono state appena comunicate da parte dei due allenatori le rispettive formazioni che scenderanno in campo a partire dalle 20.45. Nessuna sorpresa per quanto riguarda Conte che ripropone la sua formazione tipo in una sorta di 4-3-3. Inzaghi, invece, ritrova dal primo minuto Acerbi e dà ancora fiducia a Dumfries, reduce da un buonissimo momento. Per il resto, confermati i titolarissimi nerazzurri.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Napoli: