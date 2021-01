Social – Leris si scusa: “Danilo non volevo farti male, sono arrivato in ritardo”. La risposta di D’Ambrosio

Danilo D’Ambrosio ha rimediato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro nel finale di Sampdoria-Inter, tempi di recupero sono stimati tra le 4 e 5 settimane ma inizialmente si temeva il peggio per le immagini arrivate dal Marassi e per le smorfie di dolore del difensore nerazzurro, uscito dal terreno di gioco quasi in lacrime.

Mehdi Léris, centrocampista della Sampdoria e autore del fallo, si è scusato con D’Ambrosio sui social: “Sono arrivato in ritardo, non era mia intenzione farti male. Scusami Danilo. Spero non sia niente di grave e che tornerai presto in campo”.

Non si è fatta attendere la risposta di D’Ambrosio che ha anche rassicurato tutti sulle sue condizioni: “Sono cose che purtroppo capitano, grazie per il messaggio. Tornerò presto”

