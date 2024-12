Rammaricato per la sconfitta per 1-0 in Champions League, Simone Inzaghi ha commentato la prestazione dell’Inter in casa del Bayer Leverkusen ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Non è stata una delle nostre migliori partite, questo è chiaro. Però avevamo di fronte un avversario di assoluto valore. Hanno approcciato meglio loro tutta la partita. Poi la squadra ha controllato la partita, forse troppo perché potevamo osare qualcosina in più. Però il primo tempo si aveva la sensazione di poter fare meglio. Ci è mancata qualità negli ultimi 25 metri. Poi spiace perderla in questo modo perché ci toglie l’imbattibilità, ma questo non scalfisce il cammino in questi mesi. Probabilmente domani saremo ancora tra le prime 8 e poi dipenderà da noi a gennaio con le ultime 2 partite. Avremo il destino nelle nostre mani. C’è rammarico per il gol come è stato preso”

“Darmian la vede all’ultimo, poi Mukiele cerca di fare una rovesciata e poi la palla torna dentro. Comunque al 90′ dovevamo fare più attenzione. Nel secondo tempo, nonostante avevamo fatto peggio del primo, non c’erano state avvisaglie. Questa è la Champions League. C’è rammarico, ma si va avanti a testa alta”.

“Chiaramente con un risultato positivo tenevi dietro anche il Bayer Leverkusen e ci avrebbe avvicinato. Perché con una vittoria in due gare ci saremmo qualificati tra le prime 8, mentre adesso bisognerà vedere. Ci penseremo a gennaio. Sappiamo di non aver fatto come altre gare. Grande rispetto per l’avversario”.

“Abbiamo fatto troppo poco. Abbiamo rischiato solo sulla traversa, ma dovevamo fare di più, perché quando abbiamo iniziato la manovra si aveva la sensazione che anche loro soffrissero il nostro possesso. Dovevamo mettere più qualità, che di solito sappiamo mettere”.