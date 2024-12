“Da annullare”: la MOVIOLA del gol di Bayer Lerverkusen-Inter

Beffa amara nel finale della sfida della BayArena per l’Inter. Il gol al 90′ di Mukiele, infatti, ha costretto i nerazzurri alla prima sconfitta in Champions League, arrivata al termine di una gara molto equilibrata contro il Bayer Leverkusen. Tuttavia, i nerazzurri avrebbero da recriminare non solo per il risultato, ma anche per il mancato intervento dell’arbitro Vincic sull’azione da cui nasce la rete decisiva.

Infatti, come riportato dalla moviola de La Gazzetta dello Sport e del Corriere dello Sport, il calcio d’angolo del gol non era da assegnare: il tiro dalla bandierina nasce da un cross respinto di Frimpong, che sembra essere in posizione di fuorigioco.

Il quotidiano romano, in particolare, sottolinea come l’esterno delle Aspirine sembri essere più avanti a De Vrij, ultimo difensore, con la spalla destra. Tuttavia, trattandosi di un semplice calcio d’angolo, però, il Var non è potuto intervenire. Una decisione che ha subito scatenato le ire dei tifosi nerazzurri nel post-partita.