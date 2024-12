Taremi delude ancora l’Inter: “Un alieno a Milano”

Serata complicata per gli attaccanti dell’Inter alla BayArena. La squadra nerazzurra ha subito una sconfitta beffarda, la prima in Champions League, all’ultimo minuto contro il Bayer Leverkusen. Un risultato negativo arrivato al termine di una gara equilibrata, ma complessa soprattutto per gli attaccanti. Lo racconta bene l’ennesima prova grigia di Mehdi Taremi.

L’attaccante iraniano è stato criticato apertamente da La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come della coppia titolare d’attacco sia stato quello a naufragare del tutto, in una gara da zero tiri in porta. Per la Rosea, Taremi è sembrato ancora una volta un corpo estraneo, “un alieno sbarcato a Milano da un altro calcio”.

La fiducia di Inzaghi in Champions League, sempre titolare fin qui, non sarebbe stata fin qui ripagata. Un rendimento deludente per i tifosi nerazzurri, che si aspettavano un rincalzo offensivo di altro livello, sia per i dirigenti. “Sono passati quasi sei mesi e di passi avanti non se ne vedono”.