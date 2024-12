ANSIA Inter per il rientro di Acerbi: “Più complesso del previsto”

Dopo la sconfitta contro il Bayer Leverkusen, la seconda stagionale dopo quella contro il Milan nel derby, l’Inter è chiamata a una reazione immediata in campionato. Lunedì sera i nerazzurri saranno attesi da una sfida al vertice all’Olimpico, contro la Lazio. E Inzaghi dovrà fare ancora i conti con l’emergenza in difesa.

“Giocheranno gli stessi perché Pavard e Acerbi non ci saranno”, queste le parole del tecnico nel post-partita, raccolta da La Gazzetta dello Sport. Se sul francese non ci siano dubbi, il quotidiano specifica come per il centrale italiano ci sia ancora qualche speranza.

Tuttavia, la sua assenza contro la Lazio sembra essere molto probabile, dal momento che la riabilitazione per dall’infortunio subito contro l’Hellas Verona sembra essere più complessa di quanto lo staff dell’Inter avesse immginato.