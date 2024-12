De Vrij SALVA l’Inter fino al 90′: “Partita quasi perfetta”

Stefan De Vrij si sta rivelando uno dei grandi protagonisti della stagione dell’Inter, nonostante nelle gerarchie nerazzurre non dovesse partire come titolare. L’olandese si è ritagliato molto spazio per via dei problemi fisici di Acerbi e anche contro il Bayer Leverkusen ha dimostrato di essere in grande forma.

Lo evidenziano anche i quotidiani, che lo eloggono all’unanimità come il miglior giocatore interista nella grigia serata di Champions League della BayArena. Merito di alcuni “interventi salvifici”, che hanno disegnato una partita praticamente perfetta, che lo hanno visto crollare, incolpevole, solo sul tiro ravvicinato di Mukiele. Ecco le sue pagelle:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Salva su Wirtz ed è solo l’apice di una partita quasi perfetta. Chiama su i compagni, ma non lo ascoltano. Crolla senza colpe, alla fine”.

CORRIERE DELLO SPORT 6.5 – “Capitano di serata. Tella è molto mobile, lui approfitta dell’intensità difensiva dell’Inter per non andare in difficoltà. Mette un paio di pezze, non può nulla sul pallone che finisce sui piedi di Mukiele”.

TUTTOSPORT 7 – “Salvifico alla mezzora della ripresa per evitare il vantaggio del Leverkusen, autore di una bella prova”.