ESCLUSIVA – Plettenberg (Sky): “Inter forte su Meret e David. Tah andrà via gratis”

Da diverse settimane si rincorrono indiscrezioni su alcuni possibili colpi a zero che l’Inter potrebbe piazzare al termine della stagione. Un vero e proprio marchio di fabbrica del club nerazzurro nelle ultime sessioni di mercato, nelle quali i dirigenti hanno dovuto convivere con una situazione economica non ottimale.

Nonostante ciò, lavorando con creatività e cogliendo diverse occasioni dal mercato dei free agent, l’Inter è sempre riuscita negli ultimi anni a tenere alto il livello di competitività dell’organico nerazzurro, rispettando quanto auspicato più volte dai propri dirigenti.

Se con l’approdo di Oaktree ed un bilancio che si appresta a raggiungere il tanto atteso pareggio ci si aspetta che l’Inter possa tornare presto ad investire in entrata come un tempo, non mancano allo stesso tempo i profili seguiti dal club nerazzurro in scadenza di contratto.

Nei giorni scorsi, ad esempio, il noto giornalista di Sky Sport Deutschland Florian Plettenberg, ha rilanciato su X in ottica Inter alcuni obiettivi in scadenza come Alex Meret e Jonathan David. Nomi concreti per il mercato nerazzurro, di cui abbiamo parlato nell’intervista ESCLUSIVA concessa dal seguitissimo reporter tedesco ai microfoni di Passione Inter.

Iniziamo con Meret, in scadenza di contratto a fine stagione. Quante chance ci sono che possa lasciare il Napoli e quali club lo hanno contattato?

“Le mie fonti mi hanno detto che l’Inter e il Manchester United hanno già formulato delle richieste concrete su di lui. Tuttavia, la decisione finale del giocatore è ancora in sospeso. Non ci sono ancora trattative con nessuno dei due club. Finora, si tratta solo di interesse espresso”.

Un altro obiettivo dell’Inter è Jonathan Tah, apprezzato ieri sera nello scontro Champions. Credi che voglia davvero lasciare il Bayer Leverkusen una volta scaduto il suo contratto a fine stagione? O potrebbe addirittura salutare a gennaio?

“Secondo le mie informazioni, non se ne andrà a gennaio. Vuole finire la stagione con il Leverkusen e poi trasferirsi come free agent. Il Barcellona ha attualmente ottime possibilità di ingaggiarlo. Deco lo ha già incontrato e ha avuto colloqui e trattative concrete. Anche il Bayern Monaco rimane in corsa per lui, poiché Max Eberl vuole rafforzare la difesa con un trasferimento gratuito. C’è anche interesse dall’Italia, tra cui l’Inter, in parte perché Tah e Benjamin Pavard condividono lo stesso agente: Pini Zahavi. Tuttavia, non credo che si unirà all’Inter”.

Il Bayern Monaco di recente si è mosso per Jonathan David. Ci sono stati dei contatti? Anche Inter e Juventus sono state accostate all’attaccante negli ultimi tempi, così come diversi club inglesi…

“L’Inter è sicuramente interessata a Jonathan David. Ci sono già state delle richieste e dei colloqui informali e di recente ci sono state voci secondo cui l’Inter sarebbe in pole position. Tuttavia, mi è stato detto che la corsa è ancora completamente aperta. Molti top club stanno inseguendo il canadese. Anche Barcellona e Bayern Monaco lo stanno tenendo d’occhio. Il Bayern è alla ricerca di un’opzione di riserva conveniente e di alta qualità dietro Harry Kane. Non mi aspetto che ingaggino Omar Marmoush o Victor Gyökeres, visto che devono risparmiare i loro fondi per Florian Wirtz, che costerà oltre 100 milioni di euro. Jonathan David potrebbe essere un’opzione molto interessante come attaccante free agent e Max Eberl conosce questo giocatore da molto tempo”.

Come viene vista la squadra di Inzaghi in Germania? E’ considerata tra le favorite di questa Champions League?

“L’Inter gode di grande rispetto in Germania, in parte perché Inzaghi sta facendo un lavoro eccezionale e la squadra è notevolmente migliorata in termini di qualità negli ultimi 2-3 anni. Inoltre, c’è un legame storico dovuto alle carriere di successo di giocatori come Rummenigge, Brehme, Klinsmann, Matthäus, Podolski e Sammer. È anche molto interessante per noi in Germania seguire lo sviluppo di Bisseck. Julian Nagelsmann lo ha nel suo radar. Mi aspetto che se gioca regolarmente, verrà convocato nella nazionale tedesca l’anno prossimo”.