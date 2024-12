Arnautovic LASCIA l’Inter: c’è il piano per il trasferimento a gennaio

Entrato solo per pochissimi minuti nella sfida contro il Bayer Leverkusen, Marko Arnautovic sembra essere sempre più ai margini del progetto nerazzurro, con anche Correa pronto a scavalcarlo nelle gerarchie di Inzaghi. Tant’è che, a poco più di sei mesi dalla scadenza del suo contratto, l’ipotesi di un trasferimento anticipato potrebbe prendere sempre più piede.

Come riportato da Tuttosport, infatti, il Torino sarebbe intenzionato a puntare sul centravanti austriaco per sostituire Zapata a gennaio. I Granata avrebbero un piano per arrivare ad Arnautovic, che Marotta potrebbe lasciare partire a titolo gratuito.

L’idea del Torino sarebbe quella di offrire 2,7 milioni di euro di ingaggio al giocatore, in grado di coprire i sei mesi di stagione rimanenti, più la prossima stagione in corso. L’affare potrebbe diventare ancora più fattibile, se l’Inter decidesse di concedere una buonuscita al giocatore.