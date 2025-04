L’Inter vuole ottenere un altro successo in trasferta dopo l’ultimo, pesantissimo di Bergamo prima della sosta. La gara contro il Parma sarà ostica, visto il bisogno di punti salvezza degli emiliani e l’imminente impegno di Champions League contro il Bayern Monaco.

Sabato 5 aprile 2025, dalle ore 18:00, come di consueto Passione Inter vi offrirà le pagelle in diretta della partita del Tardini, valida per la 31a giornata di Serie A.

SOMMER 7 – Dopo dieci minuti è già chiamato al miracolo con Bonny tutto solo davanti a lui e si ripete poi al 19′ con un’altra grande parata su Man

BISSECK 6,5 – Ha una buona chance dopo pochi minuti colpendo al volo il pallone crossato da Dimarco ma non trova la porta. Spinge tanto nel primo tempo prendendosi spesso tanto spazio sulla fascia

ACERBI 6 – La difesa dell’Inter patisce un pochino nei primo minuti con un paio di contropiedi ma lui mura comunque tutto il resto

BASTONI 6 – Ritrova il compagno Dimarco sulla corsia sinistra e tornano ad intendersi molto bene

DARMIAN 7 – Sblocca la partita al 15′ con un tiro preciso che aiuta l’Inter a rendere meno complicato l’impegno del Tardini

CALHANOGLU 6 – Prova un paio di conclusioni anche su calcio da fermo ma senza precisione

ASLLANI 6 – Gioca per la prima volta con Calhanoglu al suo fianco e fa il suo

MKHITARYAN 6 – Tenta alcuni inserimenti ma nella prima mezz’ora ha poche occasioni da gol

DIMARCO 6,5 – Parte forte sulla fascia sinistra servendo un paio di cross precisi nei primi minuti, compreso quello che porta al gol dello 0-1

THURAM 6,5 – Da un suo tiro sbagliato stava per nascere il gol dello 0-2 per Lautaro, rete del raddoppio che arriva in finale di primo tempo in maniera a dir poco rocambolesca: sbaglia il tiro e ne esce un pallonetto che beffa Suzuki

LAUTARO MARTINEZ 6 – Una grande uscita di Suzuki gli nega il gol sotto porta al 23′

FARRIS 6,5 – Sostituisce lo squalificato Inzaghi e lo fa bene dando le giuste indicazioni alla squadra che si vede ha la fiducia del vice-allenatore