Farris: “Infortunio Bastoni, ECCO cos’è successo”

Al termine del pareggio per 2-2 sul campo del Parma, il vice allenatore dell’Inter, Massimiliano Farris ha commentato la gara ai microfoni di DAZN. Di seguito le sie dichiarazioni:

PARTITA – “Nel primo tempo eravamo in controllo, e abbiamo rischiato in sole due occasione che però non andavano con cesse. La squadra poi ha creato quello che doveva fare. Venivamo da un derby e da tanti impegni, non sempre si trova lo spirito, sono mancate le energie fisiche e mentali sul 2-0 ma siamo dispiaciuti per il risultati. La squadra si è buttata in avanti dopo la frittata del pareggio”.

CALENDARIO – “Prepariamo partita per partita, ci sono momenti in cui Lautaro che rientra da un infortunio o scorie per il derby. Serve anche evitare infortuni, in questa situazione è importante. I cambi non hanno cambiato la partita perché la squadra sembrava in controllo”.

SCUDETTO – “Restiamo ancora padroni del nostro destino, cercheremo di analizzare tutto. Adesso testa alla Champions League e poi ci ributteremo sul campionato. C’è grande rammarico per il risultato ma questa squadra sa focalizzarsi bene una partita alla volta“.

BASTONI – “Il ghiaccio è il minimo con tutte queste partite. Alessandro sta bene e ora concentriamoci sul Bayern Monaco perché ci siamo conquistati il prestigio di questa gara”.