La moviola di Barcellona-Inter: “Nessun rigore per i blaugrana”

Il primo atto di Barcellona-Inter, gara d’andata della semifinale di Champions League è terminato 3-3 al termine di una partita spettacolare con tanti colpi di scena e ribaltoni. Tutto però è rimasto in equilibrio per il match di ritorno e nulla è deciso in termini di qualificazione, sarà decisiva la partita a San Siro di martedì sera.

Dal punto di vista arbitrale è stata una gara abbastanza corretta, come sottolinea La Gazzetta dello Sport che assegna al direttore di gara francese Turpin un buon 6,5. Il quotidiano milanese evidenzia anche il fatto che non ci sono giustamente stati calci di rigore per il Barcellona nonostante un paio di loro proteste, ecco il commento:

“Al 5’, giusto non “colpire” col giallo Dimarco per fallo su Raphinha. Al 6’, duello in area fra Calhanoglu e De Jong: contatto basso esistente ma lievissimo ed entrambi guardano alto, la palla. Niente rigore. All’8’, Olmo striscia i tacchetti sulla tibia di Thuram: manca il giallo, imprudente. Al 9’, Yamal giù in area: vero che Bastoni, cercando la spalla, tocca il volto di Lamine, ma non c’è fuga del blaugrana ed è tutto lieve. Rischio basso”.