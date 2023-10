E’ ormai da qualche mese che Steven Zhang non si fa più vedere dalle parti di Milano. Il presidente dell’Inter, al centro delle solite voci sulla possibile cessione del club nerazzurro, ha lasciato l’Italia la scorsa estate senza più rientrare.

L’ultimo contatto avuto con la squadra, come ricordato dal Corriere dello Sport, risale infatti alla tournée dello scorso luglio andata in scena in Giappone. Da allora, il rampollo di casa Suning ha lavorato a distanza tramite call con il resto della dirigenza.

Ora, in vista dell’Assemblea dei soci fissata per il prossimo 26 ottobre, non è esclusa la presenza fisica dello stesso presidente interista a Milano. Nel corso della riunione dovrà essere approvato il bilancio della passata stagione, chiuso con un rosso di 85 milioni. Per questa ragione, in casa Inter si stanno preparando sia nel caso in cui Zhang torni in Italia sia nel caso rimanga in Cina.

L’opinione di Passione Inter

Oltre che per una ragione logistica, la presenza di Steven Zhang a Milano rimane pur sempre un fattore importante. Dopo giorni in cui si sono riaccese con prepotenza le voci su una possibile cessione del club ad un fondo mediorientale, il ritorno del presidente dell’Inter in Italia darebbe un segnale forte su questo fronte.