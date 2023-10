Retroscena Pavard: dalla lite con Tuchel alla maxi offerta rifiutata

E’ bastato davvero poco a Benjamin Pavard per diventare subito un idolo della tifoseria nerazzurra. Dopo essere stato inondato di messaggi la scorsa estate dal popolo interista, il difensore francese sin dalle prime prestazioni con la maglia dell’Inter ha messo in mostra tutto il proprio potenziale.

Dopo l’intervista rilasciata questa mattina, nella quale Pavard ha ricostruito il suo trasferimento a Milano, La Gazzetta dello Sport ha rivelato alcuni dei retroscena della scorsa estate. A partire dalla mega offerta rifiutata dal difensore francese ad una ricca proposta di un club arabo nel mese di agosto. Una chiusura netta in attesa che si potesse sbloccare l’affare dell’Inter.

Sì perché, va ricordato, l’addio dal Bayern Monaco non è stato per niente semplice. Il club tedesco, che prima di liberare Pavard sperava di trovare un sostituto sul mercato, ha resistito fin quando ha potuto al pressing nerazzurro. Decisivo in tal senso è stato un confronto a quattr’occhi dai toni molto accesi tra il francese e Tuchel. Il difensore si vedeva già all‘Inter ed ha energicamente spiegato le sue ragioni al tecnico tedesco che a quel punto non ha potuto fare a meno di cedere alla sua volontà.