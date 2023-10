Triplo affare italiano: Scalvini e non solo, Marotta spinge l’Ital-Inter

Dopo gli enormi progressi fatti negli ultimi anni, Beppe Marotta non sembra comunque essere sazio. Il dirigente nerazzurro, che dal suo arrivo a Milano ha contribuito a creare un importante blocco di italiani all’interno dello spogliatoio dell’Inter, ha intenzione di aggiungere presto nuovi talenti azzurri alla rosa.

Come riportato da Calciomercato.com, sono tre gli obiettivi fissati sul mercato dall’amministratore delegato dell’Inter. Iniziamo da Giorgio Scalvini, centrale classe 2003 dell’Atalanta che i nerazzurri seguono ormai da diversi mesi. Un difensore moderno e perfetto per la difesa di Simone Inzaghi, su cui però pesa una mega valutazione dal cartellino che oscilla tra i 40 e 50 milioni di euro.

Il secondo nome fa riferimento in realtà ad un ex Inter. Stiamo infatti parlando di Stefano Turati, portiere di proprietà del Sassuolo in prestito al Frosinone. L’estremo difensore classe 2001 si è formato nelle giovanili nerazzurre prima di lasciare il club nel 2017 e continuare successivamente la sua crescita in maglia neroverde. Gli ottimi rapporti con il Sassuolo potrebbero agevolare una trattativa la prossima estate, quando scadrà il prestito di Audero con la Sampdoria.

Ultimo, ma non meno importante, è il profilo di un calciatore che in questa stagione ha stregato davvero tutti. Il ‘Flaco’ Andrea Colpani è stato senza dubbio sino a questo momento il calciatore rivelazione del campionato. Se nella passata stagione si erano già intraviste le sue qualità, i 4 gol messi a segno nelle prime 8 partite giocate certificano tutto il suo talento. Un centrocampista offensivo con colpi da fuoriclasse e caratteristiche che ad oggi mancano alla rosa nerazzurra.

L’opinione di Passione Inter

La strategia di puntare su uno zoccolo duro di italiani, si è rivelata evidentemente vincente negli ultimi anni. Calciatori che, per forza di cose, maturano subito un forte senso di appartenenza alla maglia dell’Inter e riescono a trasmettere lo stesso fuoco negli occhi a tutti i compagni. L’interesse verso Turati, Scalvini e Colpani dimostra come il club sia sempre attento a non lasciarsi sfuggire i migliori talenti che il calcio italiano propone di anno in anno. Tre calciatori per tre reparti diversi con un futuro luminoso, con la maglia della Nazionale Italiana e non solo…