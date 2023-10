Uno dei grandi protagonisti nerazzurri dell’attuale finestra internazionale è senz’altro Denzel Dumfries. L’esterno dell’Inter è diventato negli ultimi anni un vero e proprio leader della Nazionale Olandese, tra i calciatori più importanti grazie ai numerosi gol e assist messi a segno. Dal ritiro della selezione Orange, il laterale destro ha parlato ai microfoni di NOS sia dei prossimi appuntamenti che del futuro in maglia nerazzurra.

Dopo il grande impatto dello scorso mese, Dumfries ha infatti intenzione di ripetersi con l’Olanda: “Bene, sono concentrato. Questa è la cosa più importante. E cerco di migliorare in ogni allenamento e in ogni partita. Cerco di continuare a crescere e mi chiedo sempre: dove posso migliorare? Certe situazioni si imparano prima. In Italia giocano molto sulla tattica. Sono ormai alla terza stagione lì e noto che inizio a leggere prima alcune situazioni”.

Novità importanti anche sul nuovo contratto sul quale sta lavorando insieme all’Inter. Dumfries, infatti, ha dato una grande apertura al rinnovo per altre stagioni con la maglia nerazzurra: “Io sto bene con loro. Una società fantastica, una società calda, persone e tifosi fantastici. Mi sento privilegiato a poter giocare nell’Inter. Sicuramente mi sento a casa lì. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi. Rinnovo di contratto? Sono curioso“.