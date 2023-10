Niente da fare, Mauro Icardi non ha ancora rinunciato all’idea di voler tornare all’Inter. L’attaccante argentino, che a Milano ha lasciato una casa e tutto sommato grandi ricordi, come già scritto nelle ultime settimane vorrebbe tornare a vestire la maglia nerazzurra.

A rivelare questa sua profonda speranza era stato nei giorni scorsi Fabrizio Biasin: “Tornare all’Inter? Che Icardi abbia questo desiderio da sempre, posso confermarlo”. Un sentimento che è riuscito a lasciarsi alle spalle il brusco addio che lo aveva costretto ad andare a Parigi, causato da alcuni atteggiamenti suoi e della procuratrice che non erano affatto piaciuti alla dirigenza nerazzurra.

Ora, sembra irrealistico che con Marotta all’interno della società venga consentito ad Icardi di poter tornare a vestire la maglia dell’Inter. Nonostante ciò, come scritto da Calciomercato.com, l’argentino ci starebbe provando ancora. Il bomber del Galatasaray ha lanciato nuovi messaggi al club nerazzurro negli ultimi tempi, ai quali non è però seguita – sino a questo momento – alcuna risposta.

L’opinione di Passione Inter

Come ribadito più volte, dal punto di vista tecnico sarebbe chiaramente difficile dire di no ad un centravanti che sembra essere tornati ai livelli di un tempo. Ciò non fa cancella però le modalità con cui si è consumata la rottura di Mauro Icardi con l’Inter e le conseguenze negative che un suo ritorno potrebbe portare dentro lo spogliatoio nerazzurro.