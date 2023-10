Mkhitaryan rimane all’Inter? Ecco perché il rinnovo dipende da lui

Henrkih Mkhitaryan sta vivendo una seconda giovinezza all’Inter. Dopo l’ottima stagione nel suo primo anno in nerazzurro, l’armeno si sta confermando ad alti livelli anche in questi mesi. Non a caso, per Inzaghi è praticamente insostituibile e la dirigenza non ha intenzione di perderlo.

Ecco perché il suo contratto in scadenza a giugno è una priorità da affrontare in tempi brevi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport, che sottolinea anche come molto dipenderà dalla volontà del calciatore. Quella dell’Inter è assoluta, ma c’è da capire se, a 35 anni da compiere il prossimo gennaio, voglia concludere in nerazzurro la sua carriera o provare un’altra avventura all’estero. Probabili contatti fitti tra le parti a breve.

L’opinione di Passione Inter

Al momento attuale, è difficile pensare un’Inter senza Mkhitaryan in futuro. Tuttavia, è legittimo che il giocatore voglia fare alcune valutazioni vista l’età e lo stadio della sua carriera. Se l’armeno vorrà rimanere in nerazzurro non dovrebbero esserci intoppi.