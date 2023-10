Darmian, scadenza vicina: ecco la decisione dell’Inter sul rinnovo

La stagione è iniziata da meno di due mesi, ma la dirigenza dell’Inter è già proiettata in avanti, con alcune decisioni già prese in vista della prossima estate. Una di queste riguarda il futuro in nerazzurro di Matteo Darmian, il cui contratto scade a giugno.

Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il rinnovo non verrà discusso nei prossimi mesi, con la società nerazzurra che ha deciso di aspettare il termine dell’attuale stagione, prima di capire se sedersi o meno al tavolo delle trattative con il difensore.

L’opinione di Passione Inter

Arrivato in punta di piedi, con anche qualche critica, Darmian ha saputo conquistarsi la fiducia e l’affetto del popolo nerazzurro, grazie al lavoro costante e a prestazioni sempre affidabili, se non direttamente ottime. Il difensore è diventato un po’ il simbolo di questi ultimi anni e vederlo lontano da Appiano Gentile creerebbe un po’ di inevitabile amarezza.