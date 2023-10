Chi è Santiago Gimenez, il ‘bomber d’arte’ che ha rifiutato l’Argentina

1 di 4

L’IDENTIKIT DI SANTIAGO GIMENEZ

Prosegue lo scouting dell’Inter sul mercato in vista della finestra di riparazione di gennaio. Come raccontato nei giorni scorsi, un nuovo profilo entrato di prepotenza nell’elenco degli obiettivi del club nerazzurro è quello di Santiago Gimenez.

L’attaccante di origini argentine ma con nazionalità messicana ha stregato i dirigenti a suon di gol in questa stagione con la maglia del Feyenoord. In 8 partite giocate quest’anno in Eredivisie, il classe 2001 ha messo a segno ben 12 reti e 2 assist, per una media gol fantascientifica pari ad una marcatura ogni 54 minuti. Ma scopriamo meglio di chi si tratta analizzando a fondo il suo profilo.

