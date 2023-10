Continua ad esserci parecchio fermento in casa Inter in vista del mercato di gennaio. Sebbene come già dimostrato la fase offensiva non sia in questo momento il problema principale dei nerazzurri, i nomi accostati ai nerazzurri per la prossima finestra riguardano soprattutto l’attacco.

Tra questi, uno dei più caldi è sicuramente Taremi. L’attaccante iraniano è entrato ufficialmente nell’ultimo anno di contratto con il Porto e potrebbe essere ceduto a gennaio per evitare la cessione a zero la prossima estate. Come raccontato nei giorni scorsi, anche Krstovic è un attaccante che piace ai dirigenti nerazzurri, anche se difficilmente verrà sacrificato dal Lecce già a gennaio.

Un nome nuovo per l’attacco nerazzurro è invece quello che riguarda Santiago Gimenez del Feyenoord. Il centravanti messicano ha già siglato 12 reti in 8 apparizioni stagionali e, come ribadito da La Gazzetta dello Sport, viene già monitorato dagli osservatori dell’Inter. Il contratto in scadenza nel giugno 2027 e una valutazione da 25 milioni a salire, rendono comunque complicato l’affare già a gennaio.