LIVE Chivu: “Atalanta competitiva con palladino. A noi serve…”

Come di consueto, alla vigilia di Atalanta-Inter è in programma la conferenza stampa di Cristian Chivu per presentare il big match di Bergamo della 17esima giornata di Serie A. Si tratta dell’ultimo impegno ufficiale del 2025, fondamentale per mantenere la vetta della classifica e chiudere l’anno da capolista per i nerazzurri di Milano.

A partire dalle 12.00, le parole di Chivu in conferenza stampa in diretta su Passione Inter.

AVVERSARIO – Contro l’Atalanta è sempre stata una partita ostica a prescindere dalla guida, hanno costruito qualcosa di importante negli anni con Gasperini poi hanno cercato di mantenere la stessa identità, le stesse cose che li hanno portati ad essere una squadra competitiva che ha vinto anche l’Europa League. Ultimamente con Raffaele hanno trovato continuità nel vincere e nel dare gli stimoli giusti per mantenere l’identità. Non sarà facile e non partite semplici per il modo che hanno di fare, per l’intensità che ci mettono, per la verticalità, per la difesa a uomo. Dobbiamo essere bravi e coraggiosi e mantenere voglia e spirito di andare alla ricerca del gioco in verticale, di vincere qualche seconda palla e di essere concreti sulle poche occasioni che ti concederanno.

