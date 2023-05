Un Romelu Lukaku che si racconta e che parla dei momenti più delicati ed emozionanti della sua carriera. Big Rom ha trattato questi temi in un’intervista a Prime Video per il documentario One for All.

Ecco un estratto della sua chiacchierata:

VIA DAL CHELSEA – “Non ero più felice là. Volevo qualcosa di nuovo, sentivo che qualcosa mi mancava e perciò sono andato via. La mia mente era da un’altra parte. Sentivo di non riuscire ad evolvere me stesso. Avevo dato tutto e per questo ho lasciato la Premier League e l’Inghilterra: perché non ero più felice. Poi ho pensato: e ora dove vado? In Italia! La mia famiglia sta bene qui”.

LA VITTORIA DELLO SCUDETTO – “Al mio primo anno non abbiamo vinto e questo mi ha lasciato l’amaro in bocca. Ma non puoi fermarti, devi spingere e vedere dove puoi arrivare. E poi siamo diventati campioni. Sapevo che avremmo vinto sin dal primo giorno, negli allenamenti tutti erano motivati. E alla fine è successo e ho detto: ‘Ce l’abbiamo fatta’. A volte hai bisogno di un momento così nella vita. Quando abbiamo conquistato lo scudetto, ricordo di aver mostrato le mie emozioni sul campo per la prima volta. Emozioni reali, di gioia, ero super felice”.

INFORTUNIO – “Quello che la gente non sa è che mi sono rotto il tendine dei muscoli flessori della coscia, dietro al ginocchio, nell’allenamento prima della gara con la Cremonese. È stata la prima volta che sono stato fermo 6 mesi senza poter giocare. Mi hanno fatto pensare: ‘Forse dovrei fare più riabilitazione per poter giocare più a lungo’. Questo è il brutto di iniziare la carriera giovani, non ci sono molte persone con cui posso parlare di questo”.