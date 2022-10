Lukaku sorride e l’Inter con lui: pronto per la Champions

Buone notizie da Appiano Gentile. Nel fine settimana infatti Lukaku ha avuto sensazioni positive durante gli allenamenti sostenuti in solitaria alla Pinetina e in quelli di ieri con il gruppo. Un recupero lento ma costante che fa ben sperare per il futuro.

Secondo La Gazzetta dello Sport, finalmente, con il Viktoria Plzen mercoledì in Champions League sarà la volta buona. Dopo oltre due mesi di stop il colosso belga sarà di nuovo convocabile per una partita che può fare da spartiacque per una stagione intera. L'ottimismo questa volta è finalmente giustificato, visto che Lukaku ieri non solo si è allenato con chi non ha giocato a Firenze, ma ha anche fatto una seduta supplementare personalizzata. Sintomo che ormai i tempi maturi sono maturi per aumentare il carico di lavoro e forzare.