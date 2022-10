Inter, testa alla Champions: Inzaghi prepara l’11 anti Viktoria Plzen

La sofferta e rocambolesca vittoria con la Fiorentina regala alla Champions League un'Inter con il vento in poppa. I nerazzurri, reduci da 4 vittorie ed un pareggio nelle ultime 5, vogliono strappare a tutti i costi il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo. Inzaghi tuttavia, nonostante il Viktoria Plzen sia il fanalino di coda del girone, non ha alcuna intenzione di sottovalutare l'avversario.