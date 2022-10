Dove vedere Inter-Viktoria Plzen: diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni necessarie per seguire la partita

Dopo le grandi prestazioni contro il Barcellona , l' Inter mercoledì ospiterà a San Siro il Viktoria Plzen . Con una vittoria i nerazzurri strapperebbero il pass per gli ottavi di finale con un turno di anticipo, nonostante il girone di ferro. La partita andrà in scena il 26 ottobre alle ore 18.45.

Informazioni utili per seguire Inter-Viktoria Plzen

La partita, che inizierà alle 18.45, sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva da Amazon Prime Video con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Coloro che non dispongono della sottoscrizione ad Amazon Prime possono abbonarsi, al costo di 3,99€ al mese, oppure sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.