Lukaku non si pone limiti: “Europeo con il Belgio o Serie A con l’Inter? Posso vincere entrambe le cose”

Espn ha rilasciato l’intervista fatta a Romelu Lukaku durante la sosta per le Nazionali, mentre l’attaccante dell’Inter si trovava in ritiro con il Belgio: “Sappiamo quanto valiamo e che siamo una squadra di talento. È bello essere in questo ambiente competitivo, se si guarda bene all’interno della nostra squadra c’è tanta diversità. Esistono diverse etnie, vari tipi di esperienza e, qualunque cosa accada, siamo sempre insieme. Cerchiamo di mostrare alla popolazione belga che possiamo unirci anche se abbiamo esperienze diverse, religioni diverse, possiamo combattere insieme”.

Sul ct Martinez: “Ha cambiato sistema, la difesa ora è a 3 e ha cercato di inserire il maggior numero possibile di giocatori offensivi. Fuori dal campo non è cambiato molto, ci ha dato più responsabilità e libertà”.

Europeo o Serie A: “Cosa scelgo di vincere? Entrambi, abbiamo la possibilità di vincere tutte due le cose, fatemi rispondere entrambi”.

