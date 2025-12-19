Marotta: “Orgogliosi di Chivu. Mercato? Non escludo nulla”

Presente a Riad al fianco della squadra, in vista della semifinale di questa sera contro il Bologna in Supercoppa Italiana, il presidente dell’Inter Beppe Marotta è intervenuto durante il pre-partita. Queste le sue parole sul match e non solo: “Siamo qua per essere protagonisti, chiaro che stasera vogliamo superare il Bologna, un avversario veramente ostico”.

MERCATO – “Regalo ai tifosi? Non escludo nulla, ma dico che la rosa risponde appieno alle esigenze dell’allenatore. Sicuramente faremo un confronto e valuteremo il da farsi. Noi non dobbiamo riparare nulla, ma fare i conti con qualche infortunio. Spesso non ci sono grandi occasioni rispetto ai calciatori che abbiamo, questa è la nostra sintesi”.

CHIVU – “Siamo orgogliosi di aver fatto questa scelta e di averlo con noi. Credo sia un allenatore moderno, ha tante qualità, noi abbiamo avuto il merito di aver avuto il coraggio. Questa è una prerogativa in capo ai dirigenti che vogliono far bene. E’ un professionista che aveva qualità come la comunicazione, ma soprattutto la capacità di applicare moduli, cultura del lavoro, prerogative di un allenatore giovane e moderno che sicuramente farà bene”.

CRITICHE – “Chi ci ha aveva dati per finiti? Siamo l’Inter, siamo dirigenti esperti, dobbiamo confrontarci anche con i momenti negativi, come lo è stato il mese di giugno. Credo siano i famosi critici, forse un po’ esasperati, che prima di valutare un modello bisogna avere il tempo per farlo. Noi abbiamo dimostrato di essere competitivi, le critiche le lasciamo dove le abbiamo trovate”.