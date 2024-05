Intervenuto alla festa degli Inter Club, l’amministratore delegato Beppe Marotta ha parlato della vittoria dello Scudetto, della nuova proprietà e del rinnovo di Lautaro Martinez. Queste le sue parole:

PERCORSO – “Felice di essere qui a festeggiare un’impresa importante. Nella nostra gestione abbiamo vinto 2 scudetti e ce ne sono altri 18 prima. Credo che l’Inter sia assolutamente da considerare tra le squadre più forti al mondo. Possiamo ancora toglierci tante soddisfazioni. Dobbiamo essere ambiziosi“.

PROPRIETÀ – “Posso ribadire che ci sarà continuità. Volevo dire a tutti quelli che parlano male di noi, spinti dalla cultura dell’invidia, e diffondono notizie tendenziose che dipingono una società allo sbando che l’Inter è una società viva e vegeta e in grande salute”.

MONDO INTER – “Mi sono calato nel mondo Inter? Mi sono trovato molto molto bene sin dal primo giorno. Mai visto un amore così grande. Dopo il Torino, c’erano circa 500mila persone che hanno accompagnato la squadra con calore e affetto”

MOMENTO PIÙ BELLO – “Il momento più bello è stato la vittoria dello scudetto e credo che la svolta sia stata la vittoria con la Juventus. Allegri parlava di corto muso, ma poi è diventato molto lungo. Poi siamo andati in discesa, ma finché l’aritmetica non ci dava ragione c’era sempre quell’ansia, che non era paura perché la convinzione era forte. Devo dire che abbiamo vinto in scioltezza”.

LAUTARO – “Bravissimo ragazzo e in questi anni è molto migliorato. Non è un caso se gli abbiamo dato la fascia di capitano. Sul rinnovo ci stiamo confrontando col suo procuratore. I procuratori per fare bella figura vogliono sempre tirare acqua al proprio mulino, ma sono ottimista perché Lautaro ha voglia di rimanere. Non si risolverà in qualche giorno, ma credo che alla ripresa degli allenamenti sicuramente avrà il contratto allungato”.