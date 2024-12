Marotta: “Lazio-Inter gratis, vogliamo coinvolgere sempre più tifosi”

È notizia di qualche giorno fa che la partita tra Lazio ed Inter del prossimo turno di Serie A verrà trasmessa gratuitamente da DAZN, si giocherà lunedì sera alle 20:45. Non sarà infatti necessario avere un abbonamento attivo alla piattaforma che trasmette il calcio in streaming per vedere la partita dei nerazzurri sul campo dei biancocelesti ma basterà essere registrati con un proprio account.

Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha commentato quest’oggi con gioia questa iniziativa di DAZN, affermando che si tratta di una mossa utile per avvicinare ancora più tifosi. Di seguito riportiamo tutte le parole del numero uno nerazzurro raccolte dall’ANSA: “La trasmissione gratuita su DAZN di Lazio-Inter è un momento da celebrare. Una sfida tra l’Inter campione d’Italia in carica che sta facendo molto bene e la Lazio che è in un grande momento di forma. Sarà una bellissima partita per di più tra due squadre che si contendono i primi posti in campionato. Noi tutti, club, calciatori, chi trasmette le partite, abbiamo un obiettivo comune: avvicinare e coinvolgere un numero sempre maggiore di appassionati. Lazio-Inter eccezionalmente in chiaro va in questa direzione. Giocando fuori casa, per far sentire la vicinanza alla squadra contiamo sul popolo nerazzurro che potrà assistere al big match davanti allo schermo”.