Dove vedere Lazio-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Lazio-Inter in diretta tv e streaming

In un momento della stagione davvero ricco di impegni su tanti fronti differenti, l’Inter nella 16^ giornata di Serie A deve fare visita alla Lazio di Marco Baroni. Si tratta di una delle avversarie più complicate da affrontare in questo campionato come si denota dalla classifica ottima dei biancocelesti.

Nella 16^ giornata di Serie A l’Inter fa visita alla Lazio mentre alcune concorrenti come Napoli, Milan, Juventus e Atalanta possono godere di un turno (almeno sulla carta) più agevole: affronteranno rispettivamente Udinese, Genoa, Venezia e Cagliari. Di seguito tutte le info per seguire la sfida tra biancocelesti e nerazzurri in cui Simone Inzaghi sarà uno dei grandi ex.

Il calcio d’inizio di Lazio-Inter è in programma per lunedì 16 dicembre alle ore 20:45.

Probabili formazioni di Lazio-Inter

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Lazio-Inter:

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi.

Informazioni utili per seguire Lazio-Inter

Lazio-Inter verrà trasmessa lunedì 16 dicembre alle ore 20:45 in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Lazio-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Lazio-Inter in diretta insieme a voi!