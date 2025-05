Probabili formazioni di Inter-Lazio: tornano alcuni titolari

Dopo due vittorie consecutive in campionato contro Verona e Torino, l’Inter torna a poter sfruttare una settimana senza impegni in coppa per poter nuovamente preparare la prossima partita in Serie A. Domenica 18 maggio alle 20:45 a San Siro i nerazzurri ospitano la Lazio per la 37^ giornata del torneo (qui le info su dove vedere il match).

Dopo un ampio turnover visto la scorsa gara sul campo del Torino, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi pare intenzionato e ripartire da alcuni suoi titolari in vista della sfida non semplice contro la Lazio. Possono infatti tornare dal primo minuto alcune pezzi grossi come Barella, Calhanoglu, Thuram e Dimarco.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Lazio: