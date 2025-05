L’Inter attiva la CLAUSOLA: va al Mondiale con Inzaghi

Sembra sempre più probabile che l’Inter voglia presentarsi al Mondiale per Club della prossima estate in programma negli Stati Uniti con un organico extra large. Il club nerazzurro, che al 30 giugno dovrebbe perdere alcuni calciatori a costo zero per la scadenza del contratto come Arnautovic e Correa, ha intenzione di richiamare in squadra alcuni giovani talenti.

Tra questi, come confermato da Blick, rientra anche il talentuoso Aleskandar Stankovic, spedito in prestito al Lucerna la scorsa estate. La società svizzera vuole riscattare il suo cartellino per 1,6 milioni di euro, mentre l’Inter successivamente potrà esercitare il controriscatto versando ben 3,2 milioni. L’intenzione del club nerazzurro, infatti, è quella di mettere il centrocampista classe 2005 a disposizione di Inzaghi per il Mondiale.

Una volta valutato da vicino dopo l’enorme crescita vissuta in Svizzera in questa stagione, l’Inter deciderà se trattenerlo o meno per la prossima annata. Qualora aprisse invece ad una nuova cessione, verrebbero valutate le proposte di club che hanno già fatto sapere di essere interessati al figlio d’arte, tra cui Stoccarda, Bruges e diverse squadre del campionato italiano.