Inter-Lazio, formazioni UFFICIALI: Inzaghi con i titolari

Tutto pronto San Siro, per Inter-Lazio, gara valida per la 37a giornata del campionato di Serie A, fondamentale per tenere vive le speranze Scudetto dei nerazzurri, a -1 dal Napoli che gioca in contemporanea in casa del Parma. Di seguito le formazioni ufficiali della gara in programma domenica 18 maggio alle 20.45.

Inzaghi riabbraccia quasi tutti i titolari dopo il turnover contro il Torino. Torna Pavard, ma parte dalla panchina, mentre Mkhitaryan ritrova subito la titolarità. Ancora assenti Frattesi e Lautaro Martinez, sarà Taremi a fare coppia con Thuram in attacco.

Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Lazio, gara che potrai seguire in diretta insieme a noi anche tramite la cronaca live.