Marotta su Inter-Lazio: “Propedeutica per la finale”

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e DAZN per commentare la prestazione l’imminente sfida Inter-Lazio, valida per la 37a giornata di Serie A e fondamentale per i nerazzurri in chiave lotta Scudetto.

Inter-Lazio, le parole di Beppe Marotta

SKY SPORT

FINALE SCUDETTO – “Erano diversi anni che non si viveva un rush finale di questa natura e questo conferma che il calcio è bello per la sua imprevedibilità. Noi abbiamo un avversario da superare, poi dobbiamo attendere cosa succede a Parma. Ce la giochiamo come sempre e ormai siamo abituati a convivere con questa tensione e questa atmosfera particolare, che è un segno di maturità del gruppo e che è tutta energia positiva”.

IMPEGNO – “Non deve essere un impegno stressante. Credo che questo gruppo sia cresciuto molto e sa rendere la giusta dimensione per questi tipi di partita. All’inizio del ciclo si viveva una partecipazione stressante da gestire, ma adesso i giocatori sono maturati a tal punto da gestire la pressione di questo tipo di partit. Diventa propedeutico alla finale, a quello che accadrà tra 15 giorni”.

DAZN

TITOLARI – “Ci giochiamo oggi una partita difficile, che può aprirci una porta belle e serena come quella dell’eventuale Scudetto. Non potevamo fare a meno di essere protagonisti con una squadra titolata. Poi i nostri giocatori sono maturati a tal punto da gestire queste partite. E questo è propedeutico per la partita che avremo fra 15 giorni a Monaco”.

MORALE – “Lo slogan per la squadra è “ci siamo e ci siamo arrivati per merito”. Ora dipende da noi e sta a noi decidere il nostro destino”.

FINALE CHAMPIONS – “Scrivere la storia in Europa è la ciliegina che ci manca e che molti vorremmo avere. Siamo cresciuti, attraverso la sfortunata esperienza di Istanbul. Questo è qualcosa di straordinario ed è quasi irripetibile fare 2 finali in 3 anni. Questo record deve essere suggellato da una vittoria”.