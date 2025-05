Ammonito e squalifica UFFICIALE: salta Como-Inter

Gara delicatissima a San Siro per l’Inter, che contro la Lazio prova a tenere in vita il sogno Scudetto, sperando in uno scivolone del Napoli a Parma, nella 37a giornata di Serie A. I nerazzurri saranno poi chiamati a un altro impegno in campionato prima della finale di Champions League.

Sarà Como-Inter a chiudere la stagione di Serie A della squadra di Inzaghi (al netto dell’eventuale spareggio Scudetto). Una gara che già oggi è certa di perdere uno dei suoi protagonisti.

Edoardo Goldaniga, infatti, è stato ammonito al 44′ del primo tempo della gara contro il Verona. Il difensore della formazione di Fabregas era diffidato e, pertanto, dovrà saltare per squalifica l’ultima gara di campionato.