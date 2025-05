SPETTRO Juve su Luis Henrique: “Giuntoli può affondare”

L’Inter è al lavoro da tempo su Luis Henrique del Marisglia, con tanto di accordo con il giocatore per quanto riguarda il contratto. L’intesa con il club francese non è ancora totale, ma le parti sono sempre più vicine, con i nerazzurri che vorrebbero chiudere l’operazione prima del Mondiale per Club.

A complicare i piani nerazzurri, però, potrebbe pensarci la Juve. Secondo Tuttosport, infatti, “esiste la convinzione dalla Francia che Giuntoli possa anche eventualmente provare ad affondare il colpo sul calciatore in queste settimane”, sfruttando i buoni rapporti con il Marsiglia e mettendo i bastoni tra le ruote all’Inter.

A fare la differenza in casa bianconera potrebbe essere l’eventuale qualificazione in Champions League e il ritorno sulla panchina della Juventus di Antonio Conte. Luis Henrique, infatti, sarebbe un profilo perfetto per il gioco dell’attuale allenatore del Napoli.