Si è già espresso chiaramente negli scorsi giorni, ma Beppe Marotta è dovuto tornare nuovamente sull’argomento Lukaku, nel corso dell’intervista a La Gazzetta dello Sport. La risposta dell’amminstratore delegato dell’Inter è stata ancora una volta cristallina, con anche una frecciata a Skriniar.

Queste le sue parole:

«È il passato, Lukaku è il passato. Non c’è una componente societaria che ancora pensi a lui. Nessuno, dico nessuno. Poi, da uomo di calcio, sono dinamiche che devi mettere in preventivo, non è mica la prima volta che mi capita… Un esempio? Quello di un giocatore che ha fatto finta di voler rinnovare e poi in realtà pensava altro…”.