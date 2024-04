Tra i grandi interisti esplosi di gioia al triplice fischio di Milan-Inter, non poteva che esserci anche Marco Materazzi. L’ex centrale nerazzurro, memore dei festeggiamenti dei rossoneri due anni fa, non ha perso l’occasione per prendere in giro su Instagram i cugini milanisti dopo aver trionfato nel sesto derby consecutivo.

Questo il simpatico sfottò di Materazzi: