L’Inter ha battuto il Napoli 3-0, ma ai partenopei non è andato giù l’arbitraggio di Davide Massa, reo di aver commesso due gravi errori: un fallo non segnalato di Lautaro Martinez su Lobotka nel primo gol e un rigore non concesso a Osimhen.

Per questo motivo, Mazzarri non si è presentato ai microfoni di DAZN nel post-partita. Al suo posto, il direttore sportivo Meluso, che ha parlato diffusamente degli episodi in questione:

ARBITRAGGIO – “Mazzarri ha preferito non venire, perché preferiamo sia in panchina e volevamo evitare dichiarazioni che potessero creare qualche problema. Siamo molto scontenti, è una mortificazione che non ci meritiamo e nemmeno i nostri tifosi. Crediamo che l’arbitro Massa e il VAR siano incappati in una giornataccia. Può capitare a tutti.

FALLO LAUTARO – “Penso sia stata una giornata non felice. Perché il primo gol, che ci ha dato una mazzata psicologica era fortemente viziato, per non dire sicuramente, da un fallo su Lobotka evidente, che credo meritasse l’intervento immediato dell’arbitro.

RIGORE OSIMHEN – “Il secondo episodio che ci ha penalizzato oltremodo è il rigore su Osimhen: io sono stato calciatore e quando ti prendono il tendine d’Achille vai giù, perdi la coordinazione e l’appoggi. Questo è un fallo che andava sanzionato. Me lo ha confermato anche Osimhen poco fa. Noi non facciamo dietrologie, non facciamo i complottisti, e non pensiamo che non ci sia dietro altro che una cattiva giornata. Il primo gol ci ha penalizzato a livello psicologico. il VAR c’è per correggere questi errori e non capisco perché non sia intervenuto”.