Nel pieno della settimana che vale l’accesso alla finale di Champions League, inevitabilmente si seguono con interesse gli sviluppi legati anche all’infermeria del Milan in vista del ritorno della semifinale. La notizia di ieri riguardava Bennacer per il quale si può considerare già conclusa la stagione. Nel frattempo Rafa Leao continua a lavorare a parte: dovrebbe saltare lo Spezia puntando ad esserci martedì contro l’Inter.

Attenzione però alle ultime novità: un fastidio agli adduttori blocca Messias, mentre Krunic finisce ai box per la borsite ad un ginocchio. Due forfait per la trasferta in Liguria, da valutare poi in vista della gara di ritorno in Champions League.