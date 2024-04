Il commento di Piero Ausilio ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria dello Scudetto da parte dell’Inter. Queste le sue parole:

“Ora dobbiamo gioire tutti insieme. Abbiamo tempo per programmare bene le cose. Qualcosina abbiamo già fatto. Forse abbiamo sbagliato a farli tutti veloci i giocatori perché adesso se ne aspettano altri, ma un paio li abbiamo già fatti”.

“Paletti? Non lo so ancora. Lo capiremo nei prossimi giorni meglio. Siamo abituati a lavorare in questa situazione, che non è così complicata come sembra. Bisogna mantenere un certo equilibrio. Si parla sempre di sostenibilità e non c’è niente di male iniziare una stagione così. Abbiamo fatto un grande lavoro, anche dei nostri osservatori. Thuram è all’Inter grazie al lavoro di queste persone, che lo avevamo individuato 2 anni fa. C’è tanto lavoro dietro oltre la nostra supervisione”.

“Abbiamo avuto anni difficili. Ero un ragazzino quando sono entrato. Dietro c’è tanta esperienza. Ho fatto esperienza con tre proprietà diverse: la famiglia Moratti che mi ha permesso di entrare, con Thohir che mi ha dato la responsabilità e con il gruppo Suning. C’è grande sinergia e volontà di lavorare tutti nella stessa direzione, in sinergia”.

“Al fischio finale ho provato a correre e mi sono stirato clamorosamente il polpaccio. Stagione finita per me”