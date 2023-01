Milan-Inter, Marotta: “Scudetto? Ci crediamo. Su rinnovo Skriniar ottimismo sincero”

Milan-Inter , derby di Supercoppa Italiana , assegnerà il primo trofeo stagionale in Italia, nonostante il match programmato come da accordi in Arabia Saudita. Una sfida ricca di storia che a partire dalla 20.00 si disputerà sul terreno di gioco del King Fahd Stadium di Riyadh. Nel frattempo, pochi minuti dal fischi d'inizio, Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Mediaset per parlare della gara. A seguire le parole dell'amministratore delegato nerazzurro.

FINALE - "Partita secca in cui ci sono tante componenti che entrano in gioco, siamo onorati di disputare una partita di questo calibro".

DE VRIJ - "Scarso utilizzo? Sono scelte dell'allenatore, è un altro ottimo professionista. Essendoci tantissime partite davanti credo che avrà la possibilità di essersi in mostra. Nei grandi club non ci sono titolari e riserve, de Vrij è una certezza ed avrà occasione di giocare da qui alla fine della stagione".

SCUDETTO - "Credo che non bisogna non riconoscere il cammino straordinario che sta facendo il Napoli, non solo per i risultati ma anche per le ottime prestazioni. Il Napoli ha grandi chance di chiudere da vincitore, ma noi abbiamo l'obbligo di crederci fino in fondo al di là del risultato di questa sera".