Milan-Inter, quanto si incassa dalla Supercoppa Italiana

Milan e Inter tornano ad affrontarsi in finale di Supercoppa in quella che, da contratto, sarà l'ultima edizione che si disputerà in ArabiaSaudita. A meno di rinnovi, che non sono da escludere, vista l'offerta molto ricca da 128 milioni di euro in sei anni messa sul piatto dai sauditi. Offerta che però prevederebbe un cambio di format, con l'allargamento della Supercoppa a quattro squadre sul modello di quanto accade in Spagna. Ma attenzione anche ad altre proposte, da Abu Dhabi e Ungheria, che verranno prese in considerazione.