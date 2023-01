Pro e contro, tattici ed economici, dello scambio Brozovic-Kessie: chi ci guadagna?

Il possibile scambio Franck Kessé-Marcelo Brozovic tra Barcellona e Inter ha scosso le ultime ore in materia di calciomercato. L'ipotesi che l'Inter possa privarsi di uno dei pilastri del suo presente e del suo recente passato rappresenta uno scenario a dir poco sorprendente, tanto quanto la possibile parabola dell'ivoriano, che nel giro di due anni potrebbe passare da capitano del Milan a nuovo giocatore nerazzurro. La notizia è nata in Spagna domenica sera, abbinata a quella di un altro scambio tra i due club con protagonisti Memphis Depay e Joaquin Correa. Nelle ore successive poi, in Italia, sono circolate prime timide conferme riguardanti l'apertura al dialogo da parte dell'Inter. Visioni differenti, invece, emergono rispetto alle volontà di Kessie: in Spagna lo si descrive come voglioso di rimanere al Barcellona a dimostrare il suo valore, mentre in Italia l'esperto di mercato Alfredo Pedullà afferma la sua voglia di tornare a Milano, questa volta sponda nerazzurra.