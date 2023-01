Mercato – Scambio Depay-Correa: si infiamma l’asse Inter-Barcellona

A lanciare la bomba improvvisa è stato il giornalista spagnolo Gerard Romero, molto vicino alla vicende di casa Barcellona. Secondo Romero, Inter e Barça sarebbero d'accordo sull'operazione e mancherebbe soltanto l'ultimo ok da parte di Depay per poter procedere alle firme. In Italia, come detto, ci sono conferme. Anche se in maniera più cauta. La differenza di ingaggio tra i due giocatori è piuttosto elevata (7 milioni circa l'olandese, 3,5 l'argentino) e trovare la quadra perfetta non è semplice, visto che con Depay in scadenza non è possibile impostare un prestito. Ma Inter e Barcellona dialogano in modo proficuo, incrociandosi anche in Arabia Saudita dove i nerazzurri sono sbarcati ieri mentre i catalani sollevavano la Supercoppa spagnola contro il Real Madrid.