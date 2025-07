Gazzetta: “Galatasaray-Calhanoglu saltato per QUESTO motivo”

La lunga telenovela di mercato che è durata quasi un mese e che vedeva coinvolto Hakan Calhanoglu, indicato come un giocatore desideroso di cambiare aria, è conclusa e il regista turco resterà all’Inter anche l’anno prossimo. Tuttavia, erano reali i molti rumours che sono stati registrati soprattutto sul fronte Galatasaray.

Lo conferma l’edizione online de La Gazzetta dello Sport che spiega come quello tra il club di Istanbul e il numero 20 dell’Inter sia un affare che non sia andato in porto soltanto per ragioni economiche. Questa stagione infatti Calhanoglu, grazie a dei bonus e a una clausola, percepirà almeno 7,5 milioni di euro dai nerazzurri.

Se il campionato dell’ex Milan andrà bene potrebbe arrivare quasi fino a 8 milioni di euro. In sede di trattativa col Galatasaray, il suo entourage ha tenuto conto di questo aspetto e aveva preteso un triennale almeno a cifre simili: di fronte a queste richieste però il club turco si è tirato indietro a causa anche del grande esborso per Osimhen.